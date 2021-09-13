Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 21:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yüzden fazla kambur balina görüntülendi
Avustralya açıklarında yüzden fazla kambur balina görüldü.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti açıklarında 100'den fazla kambur balina görüldü.
Eylül ayından itibaren, kambur balinaların yavrularını büyüttükleri ve genellikle bu bölgeden geçtikleri biliniyor.
Bu mevsimde balinalar daha sıcak kuzey sulardan Antarktika'ya dönüyor.
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