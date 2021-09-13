Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti açıklarında 100'den fazla kambur balina görüldü.

Eylül ayından itibaren, kambur balinaların yavrularını büyüttükleri ve genellikle bu bölgeden geçtikleri biliniyor.



Bu mevsimde balinalar daha sıcak kuzey sulardan Antarktika'ya dönüyor.