Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Üç Kardeş 2021' tatbikatı sürüyor
Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Bakü’deki ortak tatbikatı devam ediyor. ‘Üç Kardeş 2021’ isimli tatbikatta, eğitim planlarına uygun olarak ateşli silahlar ve el bombaları ile talimler gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla devam eden Üç Kardeş 2021’ isimli tatbikattan görüntüler paylaştı.
İlk kez düzenlenen tatbikatta üç ülke askerlerinin ortak operasyon icra etme kabiliyeti kazanması hedefleniyor.
Üç kardeş 2021 Tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan Pakistan Tatbikat Haberleri
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