Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla devam eden Üç Kardeş 2021’ isimli tatbikattan görüntüler paylaştı.

İlk kez düzenlenen tatbikatta üç ülke askerlerinin ortak operasyon icra etme kabiliyeti kazanması hedefleniyor.

Üç kardeş 2021 Tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.