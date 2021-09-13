Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Aşkabat temsilciliğine ödül
TRT'nin Aşkabat Temsilciliği'nin hazırladığı kısa film, Türkmenistan'da düzenlenen film festivalinde ödüle layık görüldü. ‘İnci Şehir Aşkabat’ isimli kısa film ‘en iyi senaryo’ ödülünü aldı.
Türkmenistan'da düzenlenen ‘Benim Vatanım’ isimli film festivalinde Aşkabat'ın bağımsızlık yıllarından itibaren geçirdiği değişimi anlatan filmler yarıştı.
‘İnci Şehir Aşkabat’ kısa filmi ile festivale katılan TRT Aşkabat Temsilciliği En İyi Senaryo dalında ödüle layık görüldü.
Film kentin değişimini anlatıyor
Filmin senaryosunu yazan TRT Aşkabat Temsilcisi Uğur Sami Gezer de Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne ithafen hazırladıklarını dile getirdi.
“Bu filmi inci şehir Aşkabat’ın baş mimarı, devlet başkanımız Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov'a ve tüm Türkmen kardeşlerimize, TRT ailesi olarak hediye ediyoruz."
Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral İnci Şehir Aşkabat adlı kısa filmi hazırladığı için TRT'ye teşekkür etti, filmin Aşkabat'ı dünya çapında tanıtacağını düşündüğünü dile getirdi
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