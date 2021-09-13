Türkmenistan'da düzenlenen ‘Benim Vatanım’ isimli film festivalinde Aşkabat'ın bağımsızlık yıllarından itibaren geçirdiği değişimi anlatan filmler yarıştı.

‘İnci Şehir Aşkabat’ kısa filmi ile festivale katılan TRT Aşkabat Temsilciliği En İyi Senaryo dalında ödüle layık görüldü.

Film kentin değişimini anlatıyor



Filmin senaryosunu yazan TRT Aşkabat Temsilcisi Uğur Sami Gezer de Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne ithafen hazırladıklarını dile getirdi.

“Bu filmi inci şehir Aşkabat’ın baş mimarı, devlet başkanımız Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov'a ve tüm Türkmen kardeşlerimize, TRT ailesi olarak hediye ediyoruz."

Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral İnci Şehir Aşkabat adlı kısa filmi hazırladığı için TRT'ye teşekkür etti, filmin Aşkabat'ı dünya çapında tanıtacağını düşündüğünü dile getirdi