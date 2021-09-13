Ulusal basında çıkan haberlere göre Kenya hükümeti yıl sonuna kadar 10 milyon vatandaşını COVID-19'a karşı aşılamak istiyor.

Polonya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 210 bin doz AstraZeneca aşısı, başkent Nairobi'de Kenyalı yetkililere teslim edildi.

Geçen ay 880 bin doz Moderna ulaşmıştı

Kenya geçen ay, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısından 880 bin doz teslim almıştı.

Salgının başından bu yana 243 bin 725 kişinin virüse yakalandığı Kenya'da 4 bin 906 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.