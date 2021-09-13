Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 228 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da 228 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 228 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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