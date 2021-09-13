Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğünde silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir düğünde tabancayla ateş eden kişi gözaltına alındı. Ayrıca 48 bin 275 lira idari para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi'nde bir düğünden havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı.
Bölgeye giden ekipler, düğünde silahla ateş eden B.A'yı gözaltına aldı.
Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabancayla 6 boş tabanca kovanı ele geçirildi.
48 bin 275 lira ceza
Gaziantep Valiliği'nin genelgesi kapsamında B.A'ya "eğlence gürültüsü" yapmaktan 48 bin 275 lira idari yaptırım ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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