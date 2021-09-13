Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatörlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir teknede İran uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, adreste 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatörlük yaptıkları tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Düzensiz Göçmenler
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