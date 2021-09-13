Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, etil alkol, gümrük kaçağı ürünler ile 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 25 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki Kaçakçılık
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