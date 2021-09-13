Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Evde uyuyanları vatandaşlar kaldırdı

Bir anda büyüyen alevler kısa sürede çatıyı sardı. Çevredekilerin uyarısıyla evlerinde uyuyan bina sakinleri dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı yanan binaya müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

"Kimseye bir şey olmadı"

Mahalle sakini Ali Turgur, "Yangın çıktı, oraya koştuk. Evde yatanlar vardı, onları kaldırdık, dışarıya çıkardık. Kimseye bir şey olmadı, hepsi dışarıda. O sırada doğalgazı kestik. Üst taraftan tutuşmuştu" dedi.