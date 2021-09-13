Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
8 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
Çorum’da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da Kale Mahallesi'nde 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çocuk hastanede tedavi altına alındı
Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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