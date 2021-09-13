Muğla'da otobüs öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 55 yaralı
Muğla'da, tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.
Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkiinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.
Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralandı.
Çağlar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öğrenci servisinde bulunan 16 kişi ayakta tedavi edildi. Diğer yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muğla-Denizli kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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