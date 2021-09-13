Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te 12 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo kubar ile 1 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde iki kişinin yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı.
Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelilerin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 10 kilo 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:22
- 10:22
- 10:35
- 10:31
- 10:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz