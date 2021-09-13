Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde iki kişinin yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelilerin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 10 kilo 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.