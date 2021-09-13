Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksinin çarptığı polis memuru yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen polis memuruna taksi çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türk Caddesi üzerinde yürüyen polis memuruna yaya geçidinden geçtiği sırada taksi çarptı.
Kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteği ile yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Ayağından hafif şekilde yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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