Türk Caddesi üzerinde yürüyen polis memuruna yaya geçidinden geçtiği sırada taksi çarptı.

Kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteği ile yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Ayağından hafif şekilde yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.