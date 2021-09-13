İstanbul’da servis şoförleri aşıya koştu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki servis şoförlerinin aşılanma oranlarını duyurdu.
Vali Yerlikaya, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı" dedi.
Yerlikaya, "Hedefimiz yüzde 100 Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz" ifadelerini kullandı.
#İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2021
7428 okul servis şoförümüzün
6997’si (%94.2)
4637 servis rehber personelinin
4382’si (%94.5) aşılarını yaptırdı.
Hedefimiz %100 #Koronavirüs’ü #aşı ile yeneceğiz.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/1iFzf3p23G