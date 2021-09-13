İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki servis şoförlerinin aşılanma oranlarını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı" dedi.

Yerlikaya, "Hedefimiz yüzde 100 Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz" ifadelerini kullandı.