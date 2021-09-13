Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Salı günü 00.00-03.00 saatlerinde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından arıza, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Buna göre, çalışmalar süresince, Çanakkale il merkezinin tamamı, Kepez beldesi ve il merkezine bağlı köylerin tamamı ile Lapseki ilçesi, Çardak ve Umurbey beldeleri ile Lapseki'ye bağlı köylerin tamamında, Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Kilimli köyleri ile Biga ilçesine bağlı Ahmetler ve Ramazanlar ve Paşaçayı köylerinin tamamında elektrik kesintisi uygulanacak.