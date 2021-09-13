Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patenli gençlerin araç arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan bir grup patenli genç, trafiğe aldırış etmeden caddede ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bakırköy Florya’da dün öğle saatlerinde, patenli gençler bir arabaya tutunarak trafikte ilerledi.
Kask takmayan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz