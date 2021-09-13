Muş'tan gelerek 2 bin 900 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresindeki zirvede yürüyüşe başlayan 6 kişilik gruptan biri düşme sonucu, diğeri de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yürüyüşü sonlandırdı.

112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak durumun bildirilmesi üzerine, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), AFAD ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nemrut Dağı'na hareket etti.

Araçların gidemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, dağcılar Serhat Vural ve Bayram Güzel'i gece karanlığında sedyeyle ambulansın bulunduğu yere taşıdı.

Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.