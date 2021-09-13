Mehmet Kızmaz idaresindeki panelvan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi civarında beton bariyerlere çarptı.

Ardından aynı yönde ilerleyen Suriye uyruklu Ömer Neccar'ın kullandığı otomobil ile Erdal Gökaleli yönetimindeki midibüs, kaza yapan panelvana vurdu.

Kazada, panelvan sürücüsü Kızmaz ile aynı araçta bulunan Burak Soylu ve diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çalışmaların ardından, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.