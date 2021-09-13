Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 08:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik mesaisi başladı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da günün ilk ışıklarıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü.
İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü.
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.
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