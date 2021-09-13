Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 115 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, son bir hafta içinde 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolama faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772,56 gram metamfetamin, 1,85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), bin 904 adet sentetik ecza, 40 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 16 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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