Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolama faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772,56 gram metamfetamin, 1,85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), bin 904 adet sentetik ecza, 40 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 16 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.