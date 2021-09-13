Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı"na özel zarfı
[Fotoğraf: AA]
PTT AŞ, "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu. Zarf, 5,50 lira bedelle satışa sunuldu.
PTT AŞ, "Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yılı" konulu özel gün zarflarını www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkardı.
Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü'nde bugün mesai saatlerinde "Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı 13.09.2021 KIRŞEHİR" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılacak.
Özel gün zarflarının fiyatı ise 5,50 lira.
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