Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da 6-12 Eylül tarihleri arasında, polis ekipleri 299 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatör oldukları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Van'da "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.
6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 299 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ayrıca suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 135 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.
Suçta kullanılan 9 araca da el konuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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