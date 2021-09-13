Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan 3 bin 24 rakımlı Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi, her yıl yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlıyor.

Denizden yaklaşık 1800 metre yükseklikteki şelalenin suyu, Gömbe Yaylası'nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı'na akıyor. Barajda toplanan su Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslar'dan fışkıran suyun bir bölümü borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.

Şelale tamamen kurudu

Uçarsu Şelalesi eylül ayıyla birlikte kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenlerde şaşkınlık oluşturdu.

Şelalenin gürül gürül akan ve tek damla su akmayan iki farlı anı dron ile görüntülendi.

Temmuz-ağustos döneminde çekilen görüntülerde şelaleden gürül gürül su aktığı görülürken, geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde ise bir damla suyun akmadığı görüldü.

“Bir damla suyun olmadığını gördüm”

Şaşkınlık yaşadığını söyleyen Şaban Dede, “Her yıl Uçarsu Şelalesi'ni ziyaret ederim. Geçen yıl bu aylarda Uçarsu Şelalesi'nin aktığını biliyoruz. Bu yıl yaptığım su ziyaretinde bir damla suyun olmadığını gördüm. Bu da beni çok üzdü. Yıllardır ilk defa bu aylarda suyun çekildiğini gördüm” dedi.