Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı. Yaşanan kazada 10 kişi yaralandı.
Ali Ceylan idaresindeki öğrenci servis minibüsü, ilçeye bağlı Çatak köyü girişinde, Halil Güneş idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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