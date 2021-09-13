Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı'nda düzenlediği "Motivasyon Kampı"nda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne, üniversiteli gençliğine darbe vurdu. Fakat bu topraklar insan yetiştirmede mümbittir. Çok şükür bugün tarih yazacak, ülkenin kaderini tayin edecek bir gençlik yetişti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Motivasyon Kampı'nda buluştuğum kardeşlerim de o gençlerden. Bizim medeniyetimizin önemli başlıklarında gençlerin imzası vardır. Onların enerjisi ve heyecanı bizi bugünden yarına taşıyacak gücümüzdür."

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Motivasyon Kampında buluştuğum kardeşlerim de o gençlerden.



Bizim medeniyetimizin önemli başlıklarında gençlerin imzası vardır. Onların enerjisi ve heyecanı bizi bugünden yarına taşıyacak gücümüzdür.



2023’e hazırız! #BuKamptaGençlikVar pic.twitter.com/M53rT7tlOA — Derya Yanık (@deryayanikashb) September 12, 2021

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon bağlantısı da gerçekleştirerek gençlerle görüştürdü.