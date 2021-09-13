Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir sokak arasında düğün merasimi gerçekleştirildi.

Halay çekenlerin ortasında patlatılmak için bekletilen havai fişekler birden bomba gibi patladı. Havai fişeklerin patlamasıyla etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu.

Halayı bırakıp kaçtılar

Davetliler patlamanın ardından halayı bırakıp kaçışmaya başladı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde davetlilerin halay çektiği sırada havai fişeklerin birden patladığı görülüyor. Patlama esnasında vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıyor.