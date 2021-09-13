Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Halayın ortasında patlayan havai fişek paniğe neden oldu
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde halayın ortasında bekletilen havai fişekler bomba gibi patladı. Paniğe kapılan davetliler halayı bırakıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir sokak arasında düğün merasimi gerçekleştirildi.
Halay çekenlerin ortasında patlatılmak için bekletilen havai fişekler birden bomba gibi patladı. Havai fişeklerin patlamasıyla etrafa saçılan parçalar vatandaşların panik yapmasına sebep oldu.
Halayı bırakıp kaçtılar
Davetliler patlamanın ardından halayı bırakıp kaçışmaya başladı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde davetlilerin halay çektiği sırada havai fişeklerin birden patladığı görülüyor. Patlama esnasında vatandaşların kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıyor.
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