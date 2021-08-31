Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğünde atılan havai fişekler davetlilerin arasına düştü
İstanbul Sultangazi'de mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişekler, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düştü. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.
50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan bir düğünde havai fişek atıldı.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı.
Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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