Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı ve Kars'ta 34, Erzurum'da 32, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi
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