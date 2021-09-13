Eski metropolit, Miçotakis'i "Yunanistan'ı mahvetmekle" de suçladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden ünlü besteci Mikis Theodorakis için kilisede düzenlenen törene katıldı.



Theodorakis’in tabutu karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan Miçotakis’e eski Kalavrita Metropoliti Amvrosios sert tepki gösterdi.

Miçotakis'in kilisede oturuşunu eleştirdi

Yunan Başbakana açık mektup yazan Amvrosios, Miçotakis'i saygısızlıkla suçladı.

"Size hiç kimse Tanrı'nın Evi'nde ‘bacak bacak üstüne atıp’ oturamayacağınızı söylemedi mi?" diyerek eleştirdi.



Eski Yunan metropolit ayrıca Miçotakis’e, "Sadece Kilise'yi dağıtmadın, Yunanistan'ımızı mahvettin! Yunan vatandaşını sefalete sürükledin!" diye seslendi.



Eski Kalavrita Metropoliti Amvrosios, geçen yıl da salgın sebebiyle kiliseler kapatılınca Başbakan Miçotakis’i aforoz etmiş, Yunan kilisesi ise bu kararı tanımadığını açıklamıştı.

Son dönemde yürüttüğü politikalar ile eleştirilen Miçotakis ünlü besteci Theodorakis’in cenaze töreni için kiliseye giderken yuhalanmış, aleyhinde sloganlar atılmıştı.



