Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, 2 Haziran 2019'da Vali Lübcke'nin öldürmesi davasında kararını açıkladı.

Mahkeme Neonazi Stephan Ernst'e, ömür boyu hapis cezası verdi.

Ernst'e yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılanan Markus H. ise sadece silah yasasına aykırı davranmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, Markus H'nin şartlı tahliyesine karar verdi.

Lübcke 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir" ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Türk din görevlisini de bıçaklamıştı

Irkçı katil Stephan Ernst'in, daha önce de Frankfurt’ta Türk din görevlisini bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak gibi suçları vardı.

1 Mayıs’ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan da sabıkası bulunuyordu.