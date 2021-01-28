Brezilyalı eski bakanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Norveç Başbakanı Erna Solberg’e hitaben mektup yazdı.

Mektuba göre, hem sağlık felaketi hem çevresel felaketle mahvolan Amazon, bölgenin sorunlarına karşılıksız ve gerçek çözümler getirmek isteyen dost Avrupa ülkelerinin acil iş birliğine ve dayanışmasına ihtiyaç duyuyor.

Çeşitli tıbbi malzemeler talep edildi

Mektupta, söz konusu Avrupa ülkelerinden oksijen tüpü, oksijen konsantratörü, tıbbi oksijen üretim tesisi, sedye, oksimetre ve COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar talep edildi.

Orman yangınları, bölgede solunum problemlerini artırdı

Amazon’da geçen yıl "orman yangınlarında ve ormansızlaşmada benzeri görülmemiş bir artış" olduğu ifade edildi.

Mektupta ayrıca orman yangınlarının koronavirüsün sebep olduğu solunum problemlerini daha da kötü hale getirdiği ve bu durumun Amazon’da virüs kaynaklı ölüm oranlarının artmasına sebep olduğu kaydedildi.

Mektupta, bu yılın başında başkent Manaus’ta sağlık sisteminin çökmeye başladığı ve bu durumun diğer eyaletlere yayılma riski taşıdığı vurgulandı.

'Yerel yönetimler yetersiz' vurgusu

Oksijen yokluğundan dolayı yüzlerce insanın boğularak öldüğü ifade edilen mektupta, hükümetin ve yerel yönetimlerin bu insanlara yardım edebilmek için gerekli tüm araçlara sahip olmadığına dikkat çekildi.

Mektupta, Amazon halkının ormanların koruyucusu olduğu ve bu halkın olmaması halinde Amazon’u koruyacak kimsenin kalmayacağına vurgu yapıldı.

Amazon eyaletinde 26 Ocak'ta 192 kişinin ölmesiyle virüse bağlı can kaybı en yüksek seviyeye ulaşmıştı.