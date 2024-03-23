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Dünya
AA 23.03.2024 23:45

Kassam Tugayları: İsrailli bir esir ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ellerindeki bir İsrailli esirin, ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrailli bir esir ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce düşman esirlerinin halkımızın çektiği açlık ve mahrumiyetin aynısını çektiği konusunda uyarıda bulunmuştuk. Onlar da halkımız gibi ilaç ve gıda yoksunluğu yaşıyor, hastalık bazılarının hayatlarını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunların sonucu olarak İsrailli esirlerden 34 yaşındaki Yagev Buchshtav'ın ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldüğü belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin de Gazze'de yaşanan açlıktan etkilendiğini kaydetmiş ve "Esirlerin çoğunda, yetersiz beslenme, susuzluk ve zayıflık görülüyor. İlaç ve gıda olmadığı için hastalıklar hayatlarını tehdit etmeye başladı. Bir kısmı da daha önce açıkladığımız gibi saldırılarda hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

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