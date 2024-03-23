Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2024 23:10

Guterres Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere seslendi: Yalnız değilsiniz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acil ateşkes ve kesintisiz insani yardım zamanı geldiğini belirtti.

Guterres Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere seslendi: Yalnız değilsiniz
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Antonio Guterres Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde basın toplantısı düzenledi.

Gazzelilerin bitmeyen bir kabus yaşadığını kaydeden Guterres, evlerin yıkıldığını, ailelerin ve nesillerin toptan yok edildiğini, açlık ve kıtlığın insanları pençesine aldığını dile getirdi.

Guterres, Filistinlilerin, aylar süren sıkıntı ve acılardan sonra ramazan ayına yine İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişlerine yönelik engellemelerle girdiğini söyledi.

İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oruç tutan Guterres, Gazze'dekilerin, iftarda yiyecek yemek bulamadığı için duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Derhal ateşkes yapılması" çağrısı

Refah Sınır Kapısı'nın her iki tarafında tırların Gazze'ye girmek için beklediği bir sırada sınırın öbür tarafındakilerin açlık çektiğini belirten Guterres, "durumun trajik ve ahlaki açıdan da çileden çıkarıcı" olduğunu kaydetti.

Saldırı çemberinin genişlemesinin, sivillerin, tüm halkın ve İsrailli esirlerin durumunun daha da kötüye gitmesi demek olduğunu vurgulayan Guterres, "Derhal ateşkes yapılması, İsrail'in Gazze'nin her yerine insani yardım malzemelerinin tam ve sınırsız ulaşımı konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve esirlerin serbest bırakılmasının zamanı geldi." dedi.

Gazze'deki Filistinlilere "yalnız değilsiniz" diyerek seslenen Guterres, dünyadaki insanların, her gün gördükleri vahşet karşısında öfke duyduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
Antonio Guterres İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İngiltere Kızıldeniz'de bir geminin vurulduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
Kassam Tugayları: İsrailli bir esir ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldü
23:27
Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi
23:25
Kars-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
23:19
Bakan Işıkhan: Ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz
23:12
Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldı
23:05
İngiltere Kızıldeniz'de bir geminin vurulduğunu duyurdu
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
FOTO FOKUS
Rallide trafik kazası kamerada
Rallide trafik kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ