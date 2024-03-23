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Dünya
AA 23.03.2024 20:01

İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, un ve yardım bekleyen, İsrail için hiçbir tehdit oluşturmayan Filistinlilere yönelik saldırıda 19 kişinin öldürüldüğü 23 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ölenlerden bazılarının naaşının hastaneye nakledildiği, bazı cesetlerin sokakta kaldığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumdan "katliamlarını ve Filistin halkına yönelik soykırımını" durdurması için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırıyor

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

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