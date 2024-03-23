Blinken Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.
Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.