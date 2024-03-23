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Dünya
AA 23.03.2024 17:06

UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar kesen geçici bütçe ABD Kongresinden geçti

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı, ABD Kongresinden geçti.

UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar kesen geçici bütçe ABD Kongresinden geçti

Dün ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği 1,2 trilyon dolarlık tasarıyı Senato gece yarısından sonra geçirerek Beyaz Saray'a gönderdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalaması beklenen geçici bütçede, kıtlık tehlikesinin yaşandığı Gazze'ye insani yardım sağlayan en önemli kuruluş olan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmaması öngörüldü.

Metinde, 2024 mali yılının sonu olan ekim ayına kadar, ayrıca 2025 mali yılında da marta kadar UNRWA'ya fon sağlanmayacağı belirtildi.

Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin oylarıyla kabul edilen ve hükümetin kapanmasını engelleyen geçici bütçede, İsrail'e askeri yardımlar ise artarak devam ettirildi.

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