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Dünya
AA 23.03.2024 16:50

BM: İsrail bu hafta ikinci kez Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesini engelledi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in bu hafta ikinci kez açlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardımların girişine izin vermediğini bildirdi.

BM: İsrail bu hafta ikinci kez Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesini engelledi
[Fotograf: Reuters]

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

UNRWA Genel Komieri Lazzarini, "Bu hafta ikinci kez bir gıda konvoyunun Gazze'nin kuzeyine ulaştırılması engellendi. Bugün, İsrail yetkilileri, çokça ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri yüklü diğer bir UNRWA konvoyunun, insanların kıtlığın eşiğinde olduğu Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmasına izin vermedi." açıklamasında bulundu.

UNRWA'nın en son yaklaşık 2 ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini hatırlatan Lazzarini, "Bu insan yapımı bir açlık ve yaklaşan kıtlık hala önlenebilir. İsrailli yetkililer, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu UNRWA aracılığı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine geniş ölçekte gıda yardımının ulaştırılmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in yardım götürülmesine izin vermediği müddetçe açlık ve susuzluktan çocukların ölmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Dayanılmaz olan yeni normal olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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