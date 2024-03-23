İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını nedeniyle tedavi göremeyen hastalar hayatını kaybediyor

İsrail ordusu, 7 binden fazla hastayı ve yerinden edilmiş kişiyi barındıran Şifa Hastanesine uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor.

Çok sayıda kişiyi alıkoyan İsrail güçleri, Şifa Hastanesinin bir salonunda, çoğu yatarak tedavi gören ve durumları gittikçe kötüleşen 150 hastayı gözaltında tutuyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun onlarca tank ve askeri araçla sıkı kuşatma altındaki hastaneye ilaçların ulaşmasını engellemesi nedeniyle hastanede 4 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı."