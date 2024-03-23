Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2024 16:40

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını nedeniyle tedavi göremeyen hastalar hayatını kaybediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesini kuşatmasının 6. gününde tedavi göremeyen 4 Filistinli hasta hayatını kaybederken, İsrail askerleri hastane çevresindeki onlarca evi de yaktı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını nedeniyle tedavi göremeyen hastalar hayatını kaybediyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu, 7 binden fazla hastayı ve yerinden edilmiş kişiyi barındıran Şifa Hastanesine uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor.

Çok sayıda kişiyi alıkoyan İsrail güçleri, Şifa Hastanesinin bir salonunda, çoğu yatarak tedavi gören ve durumları gittikçe kötüleşen 150 hastayı gözaltında tutuyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun onlarca tank ve askeri araçla sıkı kuşatma altındaki hastaneye ilaçların ulaşmasını engellemesi nedeniyle hastanede 4 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ettiği aktarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 800'ün üzerinde kişinin "sorgulandığı" belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı."

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoye köyünü kurtardık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Bingöl - Diyarbakır kara yolu tır trafiğine kapatıldı
17:45
Şırnak'ta kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları başladı
17:14
Bakan Göktaş: Kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükselteceğiz
17:14
Rus uzay aracı MS-25, Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı
17:07
UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar kesen geçici bütçe ABD Kongresinden geçti
16:52
BM: İsrail bu hafta ikinci kez Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesini engelledi
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ