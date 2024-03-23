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Dünya
AA 23.03.2024 16:38

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoye köyünü kurtardık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoye köyünü kurtardık
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Donbas bölgesindeki çatışmalarda son duruma değinilen açıklamada, "Donetsk yönünde, 'Güney' grubu askeri birliklerin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoye köyü kurtarıldı ve ön cephedeki taktik durum iyileştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA) ile füze kuvvetleri ve topçu birliklerinin, 2 Ukrayna S-300 hava savunma füze sistemi ile P-18 radar istasyonu, aydınlatma ve gözetleme sistemini imha ettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, gün içerisinde 171 Ukrayna İHA'sı, HIMARS ve Vampire çok namlulu roketatarlardan fırlatılan 29 roketin vurulduğu kaydedildi.

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