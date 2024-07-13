Kassam Tugayları: Gazze'de 3 İsrail tankı imha edildi

Kassam Tugayları, direnişçilerinin Refah kentinin doğusundaki Ebu Zer el-Gıfari Camisi yakınlarında bir askeri araç konvoyunu pusuya düşürmeyi başardığını açıkladı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait 3 adet Merkava tankı, Yasin-105 füzeleriyle hedef alındı.

İsrail askerleriyle Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Kassam Tugaylarının 3 Merkava tankını, İsrail ordusunun El-Mevasi'ye yaptığı kanlı saldırıdan kısa bir süre sonra vurduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289'unun yaralandığını açıklamıştı.