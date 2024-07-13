İsrail Gazze kentinde bir camiyi hedef aldı: 10 ölü, 20 yaralı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camii'ni hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

El-Mevasi'deki saldırılarda 71 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.