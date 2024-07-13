İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: Onlarca ölü var

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 71 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.

Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.