Karabağ Üniversitesi açıldı

Azerbaycan ordusunun 19-20 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun yıl dönümünde Hankendi şehrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı İlahm Aliyev, burada devlet tarafından yeniden kurulan Karabağ Üniversitesini ziyaret etti.

Karabağ Üniversitesinin açılışını yapan Aliyev, üniversite yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, antiterör operasyonunun tamamlanmasının yıl dönümü olan 20 Eylül tarihini "Egemenlik Günü" ilan ettiğini hatırlatarak, bugün dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

Bir yıl önce Azerbaycan ordusunun devletin egemenliğini tüm ülke topraklarında yeniden tesis ettiğini belirten Aliyev, 24 saatten az süren operasyonla ayrılıkçıların kökünün kazındığını kaydetti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda 90 binden fazla Azerbaycanlı gencin yer aldığını, savaşta ve antiterör operasyonunda 3 bin 200'den fazla kahramanın şehitlik zirvesine yükseldiğini bildirerek, vatan uğruna can veren şehitlerin aziz hatırasını her zaman yaşatacaklarını vurguladı.

"Bizim savaşımız özgürlük savaşıydı"

Azerbaycan'ın kendi topraklarında egemenliğini tesis etmesi nedeniyle Batılı bazı siyasetçilerin Azerbaycan'ı eleştirdiğini söyleyen Aliyev, "'Azerbaycan Karabağ'ı zapt etti' diyorlar. Bu ikiyüzlülüğün zirvesidir. Bir ülke kendi toprağını nasıl zapt edebilir? Bizim savaşımız özgürlük savaşıydı. Aslında bizi eleştirenler de bunu çok iyi biliyor. Bu tek kelimeyle çifte standart, ikiyüzlülük, İslam karşıtlığı ve halkımıza karşı düşmanlıktır" dedi.

İlham Aliyev, genç neslin yaşananları iyi kavraması için öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurgulayarak, "Eğitimin iki kaynağı vardır; aile ve öğretmen. Neyse ki Azerbaycan'da aile değerleri hakimdir ve her zaman böyle olmalıdır. Geleneklerimiz bunu dikte ediyor. Bazı Batı ülkelerinde aile değerleri tamamen deforme oldu ve bu her birimizde haklı olarak ikrah hissi uyandırıyor. Bu nedenle öncelikle aile değerlerinin ve aile eğitiminin korunması gerekir" şeklinde konuştu.

"Karabağ Üniversitesinin kurulması tarihi olaydır"

Açılışını yaptığı üniversiteden de bahseden Aliyev, şunları kaydetti:

"Karabağ Üniversitesinin kurulması tarihi olaydır. Üniversitenin binası Sovyetler Birliği zamanında Azerbaycanlı mimar ve inşaatçılar tarafından inşa edilmişti. İşgal döneminde binanın Ermenileştirilmesi için belirli işler yapmışlar. O izler şimdi tamamen silindi. Üniversite binası neredeyse tamamen yeniden kuruldu. En önemlisi gençler, yani öğrenciler büyük bir heyecanla buraya gelmeye başladı. Şimdi bin 200 öğrencinin olduğu bilgisini aldım. Ülkemizin her bölgesinden öğrenci bulunmaktadır. Şimdilik 6 fakülte var. Gelecek yıllarda tıp fakültesi de oluşturulacak."