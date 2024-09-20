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Dünya
AA 20.09.2024 14:30

Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul: Bakü Türk Anadolu Lisesi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip en başarılı öğrencileri yetiştirdiklerini belirterek "Mezunlarımızın iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceklerine eminim" dedi.

Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul: Bakü Türk Anadolu Lisesi
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaz tatili süresince okulu yeni eğitim yılına hazırladıklarını belirten Yılmaz, ihtiyaçlar doğrultusunda tadilat ve düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

"Tek millet, iki devlet" idealine uygun eğitim

Yılmaz, okulda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uyguladıklarını, bunun yanı sıra Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, coğrafya ve tarih derslerini de verdiklerini bildirerek, "72 sınıfımız var. Sabah ve öğle olmak üzere ikili eğitim yapıyoruz. Türkiye'den 95, Azerbaycan'dan 10 öğretmenimizden oluşan güçlü eğitim kadromuzla çocuklarımızı hedefe taşıyoruz. Okulumuzda 3 robotik kodlama ve yazılım sınıfımız, laboratuvarlarımız var. Ülkemize yakışır şanımıza yakışır bir halde yola devam ediyoruz" dedi.

Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul: Bakü Türk Anadolu Lisesi

"Tek millet, iki devlet" idealine uygun eğitim verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Okulumuzun üniversiteye yerleştirme oranı yüzde 100. 2022-2023 eğitim yılında 140 mezunumuzdan 139 tanesi üniversiteye yerleşti. Bu yıl mezun olan 165 öğrencimizin de en saygın üniversitelere yerleşeceklerine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul konumunda

Bakü Türk Anadolu Lisesi mezunlarının Türkiye'de devlet üniversitesini kazanmaları halinde harç ödemediklerini hatırlatan Yılmaz, "Bu yüzden Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul konumundayız. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip en başarılı öğrencileri yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul: Bakü Türk Anadolu Lisesi

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