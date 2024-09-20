Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın 716 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 750 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.