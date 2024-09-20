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Dünya
AA 20.09.2024 15:00

Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarında 160'ı çocuk, 716 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı: İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den beri 716 kişi öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 10'u kadın 716 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 750 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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