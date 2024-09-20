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Dünya
AA 20.09.2024 14:43

Rus istihbaratı, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına ilgi gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına, Rus istihbaratının ilgi gösterdiğini söyledi.

Rus istihbaratı, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına ilgi gösteriyor

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesinden çıkarılması süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Askerlerimiz kendi işini yapıyor. Ordumuz görevini yerine getiriyor. Onlar bunu yapacak ve bölge üzerinde yeniden kontrol sağlanacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok" dedi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin kontrolündeki yerleşim birimlerinde endişenin hakim olduğunu belirterek, "Bu durum en kısa zamanda çözülecek" ifadesini kullandı.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına da değinen Peskov, "Elbette, Rus istihbaratı bu konuya ilgi gösteriyor ve bu konuda görevini yerine getirecek" diye konuştu.

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