Kanser vakalarının kadınlara ve gençlere doğru kaydığı tespit edildi

Amerika Kanser Topluluğu’nun 16 Ocak’ta yayımladığı araştırmada, 1991-2021 yılları arasındaki kanser vakalarının eğilimleri incelendi. Bulgular, genç kadınlarda kanser riskinin belirgin bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, 50 yaş altındaki kadınların kansere yakalanma olasılığı erkeklere göre yüzde 82 daha fazla. Bu oran, 2002 yılında yüzde 51 seviyesindeydi. Ayrıca, yaşlılardan gençlere doğru bir kayma gözlemlendi ve bu eğilimde özellikle genç kadınların daha yüksek risk altında olduğu belirtildi.

Amerika Kanser Topluluğu’ndan Dr. Arif Kamal, “10 yıl önce erkeklerin kansere yakalanma riski kadınlara göre yüzde 50 daha fazlaydı. Bugün bu oran neredeyse eşitlendi” diyerek, erkeklerde kanser oranının azalırken kadınlarda ciddi bir artış gösterdiğini vurguladı.

En yaygın kanser türleri: Meme ve tiroid

Dr. Rebecca Siegel, 50 yaş altı kadınlarda teşhis edilen kanserlerin yarısının meme ve tiroid kanseri olduğunu belirtti.

Akciğer kanseri vakalarında ise 2012-2021 yılları arasında genel bir azalma gözlemlense de, kadınlardaki azalma hızının erkeklere kıyasla daha yavaş olduğu tespit edildi.

Dr. William Dahut, “İlk kez, 65 yaş altı kadınlarda akciğer kanseri riski erkeklerden daha yüksek” dedi.

Kanser ölümleri azalıyor

Araştırmada, artan vaka sayısına rağmen kanserden ölüm oranlarının yüzde 34 düştüğü kaydedildi. Bu gelişme, kanserlerin daha erken teşhis edilmesine, daha iyi tedavi yöntemlerine ve sigara kullanımının azalmasına bağlanıyor.

Nedenler henüz tam olarak bilinmiyor

Bilim insanları, kadınlarda ve gençlerde artan bu kanser eğiliminin kesin nedenlerini henüz açıklayabilmiş değil. Ancak bazı uzmanlar, işlenmiş gıdalar, alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik ve çevresel faktörlerin etkili olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, kanser teşhisindeki teknolojik gelişmelerin de vakaların daha sık tespit edilmesine katkı sağladığı belirtiliyor.

Dr. Kamal, "10 yıl önce kanserin genetik ya da tamamen şans faktörü olduğunu düşünüyorduk. Ancak bugün kanser vakalarının yaklaşık yarısının yaşam tarzıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz" dedi.

Aşırı kilo ve alkol alımının belirli kanser türlerini tetiklediğine dikkat çeken Kamal, fiziksel aktivite eksikliği ve sağlıksız beslenmenin kanser riskini artıran temel etmenler olduğunu belirtti.

Geleceğe dair öngörüler

Raporda, 2025 yılı itibarıyla ABD’de 2 milyon yeni kanser vakası ve 618 bin kansere bağlı ölüm beklendiği ifade edildi. Uzmanlar, kansere karşı korunmada sağlıklı yaşam tarzının önemini vurguluyor.

Dr. Kamal, “Halk, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının kalp hastalıkları ve diyabet gibi sorunları önlemede önemli olduğunu biliyor. Ancak artık bu davranışların kanser riskini de azalttığını açıkça konuşmamız gerekiyor” diyerek bireylerin hayatlarında değişiklik yapmalarını önerdi.