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Dünya
AA 29.01.2024 12:32

Kanarya Adaları'na son 72 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na son 72 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldiği ve bunlardan 6'sının yolculuk sırasında öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları'na son 72 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi

Kanarya Adaları özerk yönetimi, Sahil Güvenlik Kurumu ve Kızıl Haç yetkililerinden İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, 26 Ocak Cuma gününden 29 Ocak sabahına kadar Kanarya Adaları grubundan El Hierro, Tenerife ve Büyük Kanarya'ya 11 tekneyle binden fazla düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

Mali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Gine Cumhuriyeti gibi Afrika ülkelerinin vatandaşları oldukları belirtilen düzensiz göçmenlerden 6'sının yolculuk sırasında hayatını kaybettiği ve Kanarya Adaları'ndaki mezarlıklara defnedildikleri açıklandı.

Düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Afrika çıkışlı yasa dışı göçte en çok kullanılan deniz yolu olan Kanarya Adaları'na 2023'te rekor sayıyla toplam 39 bin 910 düzensiz göçmen gelmişti.

Kanarya Adaları'na yıl başından bu yana gelen düzensiz göçmenlerin sayısı ise 5 bini aştı.

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