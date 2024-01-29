CNN ekibi, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelesini belgeledi

CNN'in 27 Ocak sabahı Gazze sınırı yakınlarında kaydettiği görüntüler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde beyaz kıyafetler giydirilmiş 20'den fazla Filistinlinin, İsrailli askerler tarafından elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde diz çöktürülerek oturtulması yer alıyor.

Olay anlarını kayıt altına alan ekipte bulunan CNN Muhabiri Jeremy Diamond, görüntüler hakkında şunları söyledi:

"Cumartesi sabahı, Gazze sınırı yakınlarında 20'den fazla erkeğin soğuk ve yağışlı havada yerde diz çökerek oturduğunu ve yanlarında İsrail askerleri olduğunu gördük. Şimdi bu kişilerin Gazze'de İsrail tarafından tutuklanan ve sorgu için İsrail'e getirilen Filistinliler olduğunu öğrendim. Bu kişiler gözleri bağlanmış ve yalın ayak haldeydiler. Elleri arkadan bağlanmıştı ve üstlerinde beyaz tulumlar vardı. Biz bu görüntüleri kaydederken hava 10 dereceydi ve şiddetli yağmur vardı."

İsrail askerleri CNN ekibinin görüntü almasından rahatsız oldu

Söz konusu kişilerin bedenen yorgun olduğunu ve bazılarının başlarını dik tutmakta zorluk yaşadığını kaydeden Diamond, İsrail ordusunun kendilerine, çıplak arandıkları için bu kişilere tulumların giydirildiğini ve götürüldükleri yerlerde kıyafetlerinin geri verildiğini söylediğini aktardı.

Diamond, "Bu kişilerin ne kadar süre bu şekilde soğuk havada dışarıda kaldığını bilemiyoruz çünkü bizim görüntü aldığımızı fark eden bir İsrail askeri gelip, bu kişilerin terör şüphelisi olduğunu iddia ederek, bölgeyi terk etmemizi istedi." ifadesini kullandı.

İlk kez CNN'in birinci elden İsrailli askerlerin Filistinlilere yönelik muamelesini kayıt altına aldığını ve daha önce de farklı görüntülerin ortaya çıktığını belirten Diamond, İsrail'in hala "uluslararası hukuk" çerçevesinde hareket ettiğini savunmasına dikkati çekti.