Bir torba un için saatlerce bekliyorlar...

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail güçlerinin saldırıları ve İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişinde zorluk çıkarması nedeniyle bölge halkı açlıkla mücadele ediyor.

İsrail’in engellemeleri sebebiyle özellikle Gazze’nin kuzeyine yardımların büyük bir kısmı ulaştırılamıyor.

Ekmek yapılabilmesi için hayvan yemleri öğütülüyor

Başta kuzey bölgeleri olmak üzere İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde özellikle un ve temel gıdalara ulaşım oldukça zor.

Un kıtlığı nedeniyle Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, ekmek yapmak için hayvan yemlerini dahi öğütmeye başladı.

Gazze’nin kuzeyindeki pazarlarda hayvan yemleri, un yapılması amacıyla satışa sunuluyor.

Bir torba un için...

Bölgeden gelen görüntüler, Gazze’de bir torba unun Filistinliler için ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada yer alan görüntüye göre Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’nin kuzeyinde un dağıttı.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi sakinlerinin içinde bulundukları durumun zorluğu, bölgeden gelen görüntülerle daha net anlaşılıyor.